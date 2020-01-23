Депутат Толстой выступил за отмену запрета на идеологию в конституции

Москва, 23 января. Норма о запрете идеологии в Конституции РФ является устаревшей. Такое мнение журналистам озвучил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я лично считаю, что норма о запрете идеологии является абсолютно идиотской и устаревшей», — сказал Толстой, отвечая на вопрос о том, какие изменения могли бы быть внесены в основной закон, помимо предложенных президентом России Владимиром Путиным.

При этом он отметил, что это его личное мнение.

«Как решат — это уже мы посмотрим», — добавил он.

Петр Толстой также считает, что у России нет никаких оснований двигаться в сторону парламентской республики. Он отметил, что Россия не только самая большая страна в мире, но еще и страна, состоящая из разных национальных объединений.

«Это многоконфессиональная страна. И наш уникальный опыт сожительства в большой России, я уверен, будет востребован некоторыми ныне испытывающими кризис европейскими странами. Мы с удовольствием с ними этим опытом поделимся», — заявил заместитель председателя Госдумы.

Напомним, согласно статье 13 Конституции РФ «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

Ранее Госдума одобрила в первом чтении проект о поправках в Конституцию РФ.