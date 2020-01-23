Организаторы незаконных митингов пытаются запретить систему распознавания лиц в РФ

Под видом защиты политических прав в Тверской суд Москвы поступил иск с требованием запретить на митингах использование систем распознавания лиц. На деле же это очередная попытка помешать полиции выявлять провокаторов на массовых мероприятиях.

Сегодня, 23 января, стало известно, что юрист Алена Попова и ведущий YouTube-канала «Навальный.Live» Владимир Милов подали иск в Тверской суд Москвы к столичному управлению МВД и департаменту информационных технологий. Они требуют запретить применение видеосистемы распознавания лиц на митингах и политических акциях.

Ранее, в ноябре 2019 года, Савёловский суд Москвы уже отклонил похожий иск Поповой. Тогда она требовала запретить в принципе использование системы на улицах столицы. В суд активистка обратилась после того, как в 2018 году с помощью городской системы видеонаблюдения полиции удалось установить, что Попова организовала несогласованную массовую акцию у входа в Госдуму.

Она уверяла суд, что для установления её личности полиция использовала систему распознавания лиц. Но в ходе разбирательства было установлено, что видеозапись велась легально, а распознавание лица с помощью биометрических данных не проводилось.

Важнее сразу предотвратить, чем потом раскрыть

Теперь Попова решила действовать иным методом и потребовала запрета на использование системы в местах, где она точно применяется. В частности, специальные камеры устанавливались на рамках металлодетекторов во время согласованного митинга на проспекте Сахарова 10 августа минувшего года.

Применяется технология распознавания лиц на подобных мероприятиях для выявления находящихся в розыске преступников, террористов и профессиональных провокаторов. Сама по себе система не в состоянии узнать личность человека, она может лишь сравнить полученные с камер данные, с имеющейся базой оцифрованных фотографий. В неё попадают биометрические данные тех людей, которые уже подозреваются или обвиняются в совершении преступлений.

В отличие от обычных камер, записи с которых используются для раскрытия уже совершённых преступлений, методика распознавания лиц действует на упреждение. При обнаружении разыскиваемого человека система автоматически оповещает о нём всех ближайших полицейских.

Проще говоря, такая методика наоборот работает в пользу организаторов митингов и политических акций, так как помогает избежать провокаций. Впрочем, если провокация заказывается самими организаторами, то в таком случае они конечно будут против применения специализированных видеокамер.

Именно «профессиональные» митингующие и провокаторы больше всего опасаются внедрения на политических акциях системы распознавания лиц. Ведь с её помощью в последующем их можно будет заранее выявлять и не допускать к участию в акциях. Это поможет мирно выражать своё мнение россиянам с любыми политическими взглядами, а самих провокаторов защитит от новых штрафов и тюремных сроков.

Вопрос законности

Что интересно, действующая в Москве система распознавания лиц уже зарекомендовала себя во время чемпионата по футболу в 2018 году. Тогда полиции с её помощью удалось отследить и оштрафовать более сотни фанатов, устраивавших беспорядки на трибунах. По сложившейся практике, дебоширы попадают в чёрный список и длительное время не могут посещать стадионы в качестве зрителей. Вполне вероятно, что в итоге такая практика распространится и на митинги.

Также толь ко за тестовый период, когда система работала лишь на нескольких станциях московского метрополитена, полиции удалось задержать 39 преступников, находившихся в федеральном розыске.

Немаловажен в данной ситуации аспект законности. В августе 2013 года Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций подробно разъяснила, в каких ситуация система распознавания лиц может применяться. Так, её допустимо применять, если речь идёт о государственных, публичных и общественных интересах. К последним относится общественная безопасность. То есть, полиция не только может, но и обязана применять все допустимые средства для предупреждения и пресечения массовых беспорядков.

Как видно, необходимость в использовании систем распознавания лиц на массовых мероприятиях действительно есть, и их применение регламентировано законом. Так по какой же причине либеральная пресса выступает против? Ответить на этот вопрос помогут события, которые разворачивались летом 2019 года в Москве.

Лучшее средство от «мирных» погромов

Тогда в центре столицы силами либеральной оппозиции была проведена серия акций, которые регулярно перерастали в массовые беспорядки и погромы. С их помощью организаторы пытались надавить на российские власти и протолкнуть на выборы в Мосгордуму так называемых «независимых кандидатов» от Алексея Навального, которые не сумели законным образом зарегистрироваться.

По мнению экспертов, политиков и журналистов, беспорядки либеральной оппозиции летом 2019 года были лишь репетицией перед выборами в Госдуму в 2021 году. С их помощью организаторы выявили сильные и слабые стороны российской правовой системы, рамками которой ограничена полиция.

Например, явно как «слабость» была оценена социальная ориентированность законодательства. Один из неудавшихся кандидатов Любовь Соболь оказалась самым «успешным» организатором беспорядков. Суд признал её причастной к организации минимум шести незаконных акций, но так и не получила реального срока по статье 212 «За организацию массовых беспорядков» из-за наличия малолетнего ребёнка. Вполне вероятно, что и в 2021 году либералы будут использовать Соболь и её ребёнка для организации новых беспорядков.

А вот обширная московская сеть видеокамер, в том числе с функцией распознавания лица, очевидно была оценена как сильная сторона полиции. С её помощью правоохранителям удавалось оперативно локализовывать «гуляющие» толпы погромщиков и свисти к минимуму ущерб от них. Активно внедряемая система распознавания лиц позволит и вовсе выявлять зачинщиков беспорядков почти мгновенно.

Это совсем не в интересах либералов, которые на выборах 2021 года намерены сделать ставку именно на такое силовое давление на власти. А значит, новый иск Поповой и Милова, скорее всего, является попыткой либералов выбить действенное средство против них из рук правоохранителей.