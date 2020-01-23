Володин предложил Bloomberg извиниться за новость о досрочных выборах в Госдуму 

Москва, 23 января. Bloomberg стоит извиниться за новость о досрочных выборах в Госдуму. Такое мнение озвучил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Володин указал на публикацию Bloomberg фейка о выборах в Госдуму.
«Депутаты говорят о досрочных выборах после разговора с вами (журналистами. — Прим. ФАН). Первыми начали эту дискуссию представители одного зарубежного агентства. Могли бы сегодня прийти и извиниться за то, что эту тему без источника, без тех, кто мог бы взять на себя эту ответственность, в наше информационное пространство внедрили. Запустили эту ложь, она стала обрастать слухами», — констатировал Володин.
По его словам, к распространению данной информации подключились другие СМИ.
«У нас эта тема никогда не обсуждалась, не обсуждается. И привнесена в повестку зарубежным информационным агентством Bloomberg. Часть наших журналистов, российских, поплыли по течению, следуя моде. Как будто иностранное агентство знает больше, чем вы», — возмутился Володин.