Володин предложил Bloomberg извиниться за новость о досрочных выборах в Госдуму 

Москва, 23 января. Bloomberg стоит извиниться за новость о досрочных выборах в Госдуму. Такое мнение озвучил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Володин указал на публикацию Bloomberg фейка о выборах в Госдуму.

«Депутаты говорят о досрочных выборах после разговора с вами (журналистами. — Прим. ФАН). Первыми начали эту дискуссию представители одного зарубежного агентства. Могли бы сегодня прийти и извиниться за то, что эту тему без источника, без тех, кто мог бы взять на себя эту ответственность, в наше информационное пространство внедрили. Запустили эту ложь, она стала обрастать слухами», — констатировал Володин.

По его словам, к распространению данной информации подключились другие СМИ.