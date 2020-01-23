Малькевич рассказал об угрозе для России со стороны западных цифровых платформ

Москва, 23 января. России необходимо активно развивать IT-сферу для обеспечения независимости от западных цифровых платформ. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Он обратил внимание на то, что недавно компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7, что вызвало проблемы у ряда пользователей. По словам главы ФЗНЦ, Россия сможет обеспечить себе цифровую безопасность только при условии развития собственного программного обеспечения.

«Надо просто ускоренно разрабатывать дополнительные законы, нужно вкладывать деньги в развитие отечественной IT-индустрии и для того, чтобы все эти вещи преодолеть. То есть нам нужно развивать свое собственное», — пояснил Малькевич «ПолитЭксперту».

Он обратил внимание на то, что сегодня западные компании занимают лидирующие позиции в этой области, что позволяет им диктовать всем условия и делать, что захотят.

Напомним, что ранее основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил об угрозе организации слежки за пользователями при помощи облачного сервиса компании Apple — iCloud. Директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков разделил это беспокойство. Он обратил внимание на то, что в облаке хранятся личные данные пользователей (переписка, фотографии, личная информация), которые могут быть переданы компанией Apple третьим лицам. Причем сам пользователь ничего об этом знать не будет.