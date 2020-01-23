Дандыкин уверен, что ракеты «Оникс» еще долго будут пугать американских моряков

Военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что американцы рано списывают советские и российские противокорабельные ракеты «Оникс».

Ранее издание The National Interest выпустило статью, в которой сообщило, что российские ракеты «Оникс» летят медленнее, чем новейшие гиперзвуковые, однако они все равно остаются смертоносными и представляют угрозу для любых кораблей вероятного противника. В самой публикации противокорабельные ракеты называются «старым сверхзвуковым оружием», так как поступили на вооружение в далеком 2002 году.

У нового же поколения «Ониксов» дальность увеличили до 800 километров (раньше было 600), более того, ракеты обзавелись новой, более эффективной системой прицеливания и защиты от радиопомех. В итоге разгоняющихся до 5 чисел Маха «Ониксов» «будет достаточно, чтобы представлять угрозу для средств ПВО кораблей Запада», считает NI.

С утверждением The National Interest согласен и военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он сообщил, что выпускающаяся вот уже 20 лет ракета до сих пор остается смертоносным оружием.

«Это действительно очень хорошая ракета, пожалуй, если брать крылатые ракеты США типа «Томагавк», то здесь сравнений и быть не может, особенно после того, как увеличили дальность полета. И, конечно же, до прихода «Цирконов», которые должны появиться в течение нескольких лет и которые будут установлены на новых фрегатах и подводных лодках проекта «Ясень-М», «Ониксы» будут оставаться главным противокорабельным вооружением ВМФ России. Они усилили флот на пару с береговыми ракетными комплексами «Бастион», — говорит эксперт.

Проблема для вероятных противников России кроется в том, что П-800 «Оникс» имеют загоризонтную дальность стрельбы, полную автономность применения (реализация принципа «выстрелил — забыл»), целый набор сложных и гибких траекторий полета, что значительно снижает вероятность ее поражения средствами ПРО.

«Несомненно, «Оникс» очень и очень тяжело сбить из-за ее невероятной скорости и сложной траектории полета. А сейчас ей еще и дальность на порядок увеличили, соответственно она представляет огромную угрозу для корабельных группировок вероятного противника. Она в какой-то степени может быть смертельна даже для авианосных ударных групп. Я не могу сказать, что они (ракеты. — Прим. ФАН) приведут к потоплению такого большого корабля, но нанести колоссальный, неприемлемый урон АУГ такая ракета может. Это говорит о том, что ракеты «Оникс» еще долго будут сниться, долго будут пугать американских моряков. Они же не выпускаются по одной, к цели направляется сразу целая группа ракет. И уж одна из них точно поразит любую, даже самую защищенную вражескую цель. Рано «Ониксы» списывать со счетов», — заключил Дандыкин.

Напомним, П-800 «Оникс» — это советская/российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия. Ее главное назначение — борьба с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия. Способна применяться и против наземных целей, при этом дальность поражения цели может быть увеличена.