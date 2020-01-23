Ходорковскому припомнили криминальное прошлое и посоветовали не возвращаться в Россию

Москва, 23 января. Пользователи российского сегмента Интернета напомнили сбежавшему из РФ олигарху Михаилу Ходорковскому о его барстве и криминальном прошлом.

Ходорковский любит покритиковать сегодняшнее положение дел в России, находясь в другой стране. Правда, когда олигарху напоминают о моментах из его прошлого, когда он шиковал и грабил родину, он предпочитает «отмазываться» и говорить, что «ничего не помнит».

Недавно одиозному предпринимателю напомнили о 90-х, когда он жестко прогнал ректора одного из вузов, когда тот просил его о помощи.

Адвокат Виолетта Волкова ответила на очередное антироссийское послание Ходорковского историей из прошлого. Она напомнила ему о ректоре, который попросил тогда еще богатого и влиятельного бизнесмена взаймы денег, чтобы выплатить сотрудникам учебного заведения зарплату. Но Ходорковского эта история не волновала, и выпроводил ректора за дверь, несмотря на то, что в то время он считался одним из самых обеспеченных людей в стране. «Заработать» ему удалось благодаря отлаженным мошенническим схемам в ЮКОСе.

Михаил... А помните, годы ельцинского благополучия один ректор попросил у вас взаймы в связи с невыплатой зарплаты сотрудеикам ВУЗа?.. И вы, видимо, из чувства сострадания показали человеку на дверь? А могли бы помочь из сэкономленных на скважинной жидкости налогах, да?)) https://t.co/2sx1Lz7V84 — Виолетта Волкова (@volkova__v) January 9, 2020

Под публикацией Волковой развернулась целая дискуссия о поступке беглого олигарха. Подавляющее большинство юзеров поддержали адвоката и напомнили, что далеко не отказ от «благотворительности» послужил поводом для возбуждения против него ряда уголовных дел. Они, в отличие от истории с ректором российского вуза, были вполне реальными и оставили на нем «темный» отпечаток, пишет Nation News.

У Михаила амнезия,зато мы ВСЁ помним! Таких отщепенцев как Миша,мало. А тех кто помнит его " добрые дела" оооочень много. — Maiya Sablina (@2828281) January 9, 2020

Не забыли российские пользователи и о том, как «переживающий» за Россию Ходорковский продавал государственную нефть в иностранные государства под видом «скважинной жидкости». Кроме того, он уклонялся от налогов и воровал у страны миллиарды, задействовав мошеннические схемы. Пытавшийся помешать Ходорковскому бывший мэр Нефтеюганска Владимир Петухов был убит 26 июня 1998 года, когда олигарх отмечал свой день рождения.

О своих преступных деяниях Ходорковский предпочитает не вспоминать, зато в России прекрасно помнят о них. Россияне советуют олигарху не возвращаться в Россию, которая некогда подарила ему несметные богатства и помиловала его.