Цекало запретил детям упоминать о матери в присутствии новой жены

Москва, 23 января. Известный российский шоумен Александр Цекало запретил своим детям от третьего брака упоминать об их матери Виктории Галушке в присутствии его новой жены. Об этом рассказали знакомые телеведущего.

Цекало в начале прошлого года женился в четвертый раз. Его избранницей стала актриса Дарина Эрвин (настоящая фамилия Сапарова). Теперь влюбленная пара живет в США, а дети Цекало от брака с Галушкой прилетают к нему в гости в Лос-Анджелес.

С бывшей супругой продюсеру не удалось сохранить теплые отношения. Как рассказали знакомые пары, общаются они только через юристов.

При этом новой пассии Цекало удалось найти с детьми супруга общий язык.

«Александра и Михаил редко, но приезжают к ним в гости в Лос-Анджелес. Правда, дома Цекало запрещает говорить о маме. У него остался осадок после расставания», — объяснили знакомые телеведущего.

Между тем брак с Эрвин, которая активно занимается спортом и сама зарабатывает себе на жизнь, сказался на Цекало благотворно. На снимках видно, что продюсер заметно преобразился и, по всей видимости, избавился от лишнего веса.

Напомним, Цекало и Эрвин поженились в начале марта 2019 года. Влюбленные заключили брак в США, где девушка живет с 17 лет. На торжественную церемонию пригласили только самых близких. Тот факт, что Цекало старше своей избранницы на 30 лет, паре вовсе не мешает.

Брак с Эрвин — четвертый для российского артиста. Его первой супругой была солистка ансамбля «Шляпа» Алена Шиферман. Второй — известная певица Лолита Милявская. Свадьба с третьей избранницей Цекало, младшей сестрой артистки Веры Брежневой, Викторией Галушкой была непубличной и состоялась в январе 2008 года, о ней знали только самые близкие. Супруги стали родителями дочери и сына.