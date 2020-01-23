Гончарук пообещал «сложные и непопулярные» реформы в сфере здравоохранения Украины

Давос, 23 января. Украина в наступившем году проведет сложные реформы в отрасли здравоохранения, которые позволят привлечь в медицинскую сферу частные денежные средства. Об этом заявил в четверг премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления на Ukrainian Breakfast 2020 в Давосе.

«В этом году будут очень сложные реформы в сфере здравоохранения, которые, с одной стороны, будут ощутимыми для людей, с другой стороны, впервые дадут возможность зайти частному капиталу, серьезному частному капиталу, в медицинскую сферу», — пообещал глава правительства Украины.

По его словам, де-факто киевские власти будут платить за услугу, которую какое-либо частное или государственное медицинское учреждение предоставляет человеку, таким способом абсолютно «изменив логику медицинской системы». Гончарук признался, что этот шаг «не всем нравится, но власти готовы к таким непопулярным решениям».

Первый этап медицинской реформы на Украине начался практически сразу после смены правительства в августе прошлого года. За почти полгода новый Минздрав перевел финансирование с учреждений на конкретные медицинские услуги. Как отмечала глава ведомства Зоряна Скалецкая, с 1 апреля 2020 года стартует второй этап медицинской реформы и финансирование будут получать те поликлиники, которые имеют необходимую аппаратуру и оборудование. Другие учреждения, как ожидается, будут перепрофилированы.

Как сообщал «Ридус», в августе 2019 года украинская полиция задержала в киевском аэропорту экс-министра здравоохранения страны Раису Богатыреву, которая находилась в международном розыске. Экс-главу Минздрава подозревают в злоупотреблении служебным положением и присвоении чужого имущества.