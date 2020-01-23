Депутат Бальбек назвал запланированный поход Чубарова на Крым «супом из топора»

Участники «Меджлиса1 крымско-татарского народа» (организация является экстремисткой и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации) походом на Крым пытаются выбить себе побольше денег. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек.

«Суп из топора»

Ранее бывший депутат Верховной рады, глава организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров в эфире украинского «Пятого канала» заявил, что он и его сторонники 2 мая собираются пересечь границу с Крымом на пункте пропуска «Чонгар». Чубаров сообщил, что в пешем марше на территорию полуострова с Украины в первых рядах двинутся члены организации, а за ними депутаты Верховной рады и некие «западные партнеры». При этом он не исключает силового развития событий, который может быть связан с прорывом через границу.

По мнению Руслана Бальбека, неоднократные заявления Чубарова о походе на Крым — это «суп из топора».

«Вроде и необходимые участники были, а результата — нет. То же самое будет и сейчас. Соберутся меджлисовцы, покричат, послушают своего «духовного лидера» Чубарова, который пообещает всем окружающим, что скоро Крым вернется на Украину... В общем, проведут весь необходимый ритуал, истинный посыл которого — выпросить денег, и разойдутся. Ведь в искусстве выпрашивания финансирования на свои политические и личные нужды «Меджлис», возможно, не знает равных», — пояснил Руслан Бальбек.

«Мы его ждем»

О «походе» Рефата Чубарова на российский полуостров уже высказался и председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. В своем комментарии ФАН он заметил, что украинский политик пытается создать конфликтную ситуацию, однако сам прекрасно понимает, что «далеко не дойдет».

«Он даже украинскую территорию не сможет пройти. А на нашей мы его уже давно ждем — он у нас в соответствующих списках. Он знает, что его ждет, тем более с применением насилия и созданием провокации на государственной границе», — заметил Алексей Черняк.

При этом российский политик обратил внимание, что даже страны Запада не заинтересованы в разжигании конфликта. Они давно хотят нормализовать отношения с Российской Федерацией. Сложившаяся ситуация их крайне раздражает.

Рефат Чубаров уже далеко не первый раз делает резкие заявления в адрес России. Например, недавно он предложил праздновать на Украине 450-летие сожжения Москвы. Таким образом Чубаров хотел отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.

В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение «в родную гавань». Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. При этом российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

1 Организация запрещена на территории РФ.