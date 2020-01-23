Дети в Великих Луках боятся ходить в школу из-за состояния местной дороги

Участок дороги по Вокзальной улице в Великих Луках долгие годы находится в непригодном для эксплуатации состоянии, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Псковской области.

Со слов местных жителей, в весенне-осенний период года дорога, одним словом, становится опасной. По улице не то что невозможно пройти — по ней даже на машине не проехать.

«Я меняю подвеску в машине раз в месяц», — рассказал ФАН местный житель Павел.

За последние 15 лет северный район города Великие Луки начал интенсивно развиваться. Расположенные в нем частные дома были выданы многодетным семьям и ветеранам. Однако инфраструктура там до сих пор не развита.

«К нам не ездят даже такси. Даже за двойную цену отказываются! Отвечают, что им машина дороже», — пожаловалась ФАН жительница Ирина.

«У меня трое детей. Младшему — 14 лет. После школы домой он приходит с ног до головы в грязи», — продолжила она.

На данный момент в районе расположено более 50 частных домов. Многие там живут больше 20 лет. За это время, со слов жителей, от администрации города были получены только обещания.

«В 2017 году сосед говорил, что в Москву писал. И вроде как положительный ответ пришел, но ремонта до сих пор нет», — заметил местный житель Павел.

На участке данной дороги ко всему прочему нет уличного освещения. И школьники вынуждены в полной темноте добираться до своих учебных заведений.

«Нет ни дороги, ни освещения. Дети ходят в школу по колено в грязи с фонариками», — возмутился Павел.

В ответе на запрос ФАН в администрацию города Великие Луки подтвердили отсутствие уличного освещения. Вопрос о включении Вокзальной улицы в план по проектированию и строительству новых линий освещения запланирован на период с 2021 по 2022 год. Профилирование дорожного полотна данного участка дороги последний раз проводилось 10 января этого года.

«Грейзер нам еще 31 декабря обещали прислать, — отметил Павел. — Но он приехал в начале январе. Следы от него видел только в начале улицы — больше машины нигде не было».

По мнению местного жителя, дорога по-прежнему находится в ужасном состоянии. К своему собственному участку Павел, как и большинство жителей, прокладывал подъезд самостоятельно и за собственные средства.

«К участку даже на тракторе было не проехать. Сосед отдал 150 тысяч, чтобы провести к своему дому дорогу. У меня есть соседний участок — там просто болото. В прошлом году чудом остался жив: я провалился по шею. И хорошо, что там были березы. Я успел за них ухватиться», — с ужасом вспоминал Павел.

Многие участки, выданные многодетным семьям, были проданы. По мнению местных жителей, обустроить свое жилье возможно только вблизи Вокзальной улицы.

«Рядом с Вокзальной еще можно без подсыпки обойтись. Остальные участки продали. Теперь их просто засыпают всяким разным строительным мусором», — констатировала Ирина.

Ранее ФАН рассказывал, что многоквартирный дом в Воронеже признан аварийным, однако здание может разрушиться до расселения его жильцов из-за идущей рядом реконструкции железнодорожного путепровода.