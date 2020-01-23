Из-за коронавируса власти Китая закрыли Ухань. События дня. ФАН-ТВ

Путин в Израиле В Иерусалиме откроют памятник подвигу ленинградцев в годы блокады. В торжественной церемонии примет участие президент России Владимир Путин. Сегодня он приехал в Израиль с рабочим визитом. Глава государства выступил на международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Мероприятие посвящено 75 годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста. Также лидер нашей страны встретился с президентом и премьер-министром страны Израиля Реувеном Ривлином и Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили двусторонние отношения.

Проект о поправке в Конституцию Законопроект о поправке в Конституцию России приняли в Госдуме. В первом чтении документ единогласно поддержали 432 депутата. Внести изменения в главный закон страны президент Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию. Среди нововведений гарантия того, что МРОТ составит не менее величины прожиточного минимума, а пенсии будут индексироваться регулярно. Также прописан запрет на то, что один и тот же человек может занимать пост президента больше двух сроков, а так же на иностранцев среди народных избранников. Во втором чтении проект планируется рассмотреть 11 февраля.

Коронавирус в Китае С каждым часом китайские СМИ сообщают о новых случаях заражения коронавирусом. Уже известно о 617 пациентах, за которыми наблюдают медики. Больше всего больных в провинции Хубэй. Из ее административного центра Ухань и стало распространяться заболевание. Сейчас город практически на карантине. Воздушное, железнодорожное, автомобильное и водное сообщение с ним временно приостановлено. Власти страны делают все, чтобы не допустить распространения вируса. Как сообщают журналисты, медики разработали метод лечения от пневмонии. Им удалось спасти мужчину, который находился в критическом состоянии. Повторный анализ крови пациента позволит понять, можно ли таким способом лечить всех больных. Жертвами вируса уже стали 17 человек. Из-за резкой вспышки в российских аэропортах проверяют каждого пассажира из Китая.