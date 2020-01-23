Иерусалим, 23 января. В Москве ценят усилия Израиля по сохранению памяти о Второй мировой войне, заявил российский лидер Владимир Путин. Об этом он сообщил на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином. По словам президента РФ, встреча в Израиле важна для российской делегации. Путин рассказал о роли Израиля в сохранении памяти о Второй мировой войне.

«Мы видим ваши усилия, усилия всего израильского руководства по сохранению памяти о трагических событиях Второй мировой войне», — подчеркнул он.

В четверг министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац лично поблагодарил Путина за освобождение Аушвица Красной армией. Российский лидер прибыл в государство на Ближнем Востоке на празднование 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц.

Напомним, 23 января в Иерусалиме пройдет мероприятие под названием «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!». Путин выступит на форуме в качестве главного иностранного гостя.

16 января Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора отметили важность сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны. Президент России неоднократно заявлял о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. Он подчеркнул, что позиции Москвы и Тель-Авива в этом вопросе едины. Путин добавил, что Россия и Израиль должны противодействовать разрастанию антисемитизма и ксенофобии в современном мире.