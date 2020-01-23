Путин пообещал матери осужденной в РФ израильтянки, что «все будет хорошо»

Иерусалим, 23 января. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретился с матерью осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар — Яффой Иссахар. Об этом сам политик заявил журналистам по итогам встречи.

«Я действительно сейчас встретился с мамой Наамы. Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи. Мне известна позиция премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Все это безусловно будет учтено при принятии этого окончательного решения», — отметил Путин.

По словам российского лидера, он заверил маму Наамы, что «все будет хорошо». В четверг девушку навестит в тюрьме уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В ответ Яффа Иссахар пожала Путину руку и поблагодарила его на английском языке.

Напомним, что вопрос о помиловании Иссахар Путин обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху еще в октябре прошлого года. Официальную просьбу снять обвинения с израильтянки в Кремль направлял как сам Нетаньяху, так и президент Израиля Реувен Ривлин.

25-летняя Наама Иссахар была задержана в московском аэропорту «Шереметьево» в прошлом году. При себе у нее было 9,5 грамма гашиша. 11 октября Химкинский суд признал гражданку Израиля виновной в контрабанде наркотиков и приговорил ее к 7,5 года в колонии общего режима.

В четверг, 23 января, Путин посетил Израиль с рабочим визитом. Поездка российского лидера приурочена к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря «Освенцим» и Дню памяти жертв Холокоста

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин уже встретился с Нетаньяху в его резиденции. В течение дня президент РФ примет участие в церемонии открытия памятника защитникам и жителям блокадного Ленинграда в Иерусалиме, встретится с Ривлином, а также с главой Палестины Махмудом Аббасом. Стороны обсудят пути урегулирования арабо-израильского конфликта и в целом ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке.