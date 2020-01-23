Москва, 23 января. Герман Греф не исключил, что может покинуть пост руководителя Сбербанка, если главный вектор развития финансово-кредитной организации будет изменен. При этом он выразил уверенность в том, что после смены основного акционера стратегия банка сохранится. Об этом глава Сбербанка сообщил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«Я глубоко убежден, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я, когда приходил на свою позицию, приходил с концепцией. Если концепция будет изменена, я не вижу своего места в компании», — объяснил Греф.

Кроме того, руководитель банка заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что положительно относится к вероятной смене основного акционера банка. По его словам, Сбербанк в настоящее время находится в «процессе осознания и переговоров по смене основного акционера», пишет «Царьград».

В конце прошлого года глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявлял представителям СМИ, что Кабмин России обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, поскольку регулятор не должен быть участником тех организаций, которые он контролирует. Греф указывал на то, что не видит проблем в возможной смене акционера и готов работать с финансовым ведомством как с новым собственником.