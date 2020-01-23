Минпросвещения РФ с 1 сентября организует доплаты учителям за классное руководство

Москва, 23 января. Первые выплаты за классное руководство в размере пяти тысяч рублей российские учителя получат с 1 сентября 2020 года. Соответствующая задача поставлена перед новым министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, сообщает Федеральное агентство новостей.

Вице-председатель правительства Татьяна Голикова во время представления нового главы министерства отметила, что главные цели министра — быстро привести в действие тезисы послания президента Федеральному собранию.

Напомним, Владимир Путин предложил доплачивать пять тысяч рублей российским учителям за классное руководство. По словам Голиковой, в России сейчас 838 000 классных руководителей.

«Здесь расчеты очевидные, но, тем не менее, цифры нужно согласовать с министерством финансов и уже заложить выплату с 1 сентября 2020 года и далее в полном объеме на 2021 и 2022 годы», — сказала Голикова.

Кроме того, Татьяна Голикова обратила внимание сотрудников министерства на национальную стратегию учительского роста — документ, в котором говорится об отраслевой системе оплаты труда в образовании. Минпросвещения РФ совместно с регионами должно в мае 2020 года представить доклад по оплате труда учителей в субъектах России.