Путин призвал не допустить новой вспышки антисемитизма

Иерусалим, 23 января. Антисемитизм заканчивается Освенцимом, поэтому нужно быть предельно внимательными, чтобы не допустить повторения ошибок истории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время поездки в Израиль.

Российский лидер в четверг встретился с президентом еврейского государства Реувеном Ривлином.

«Вы сейчас сказали, что неизвестно, где заканчивается антисемитизм. К сожалению, мы знаем это, – он заканчивается Освенцимом», — подчеркнул президент в разговоре с коллегой.

Путин призвал противостоять любым проявлениям ксенофобии, от кого бы они не исходили.

Напомним, строительство Освенцима начали в 1939 году. Первых узников концлагерь принял уже в июне 1940 года — это были евреи из разных стран Европы. Впоследствии там истязали представителей и других народов, а также советских военнопленных. Лагерь известен также тем, что именно на его территории впервые стали применять практику массового умерщвления людей газом «Циклон Б» (на основе цианида), проводить эксперименты над людьми и сжигать одновременно большое количество трупов в печах крематориев.

Поездка Путина в Израиль приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим. 23 января в Иерусалиме в национальном мемориальном комплексе «Яд Вашем» пройдет мероприятие под названием «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!».