ФБК два года отмывал миллионы через липовые соцопросы, «проведенные» женой Волкова

Москва, 23 января. Через социологическую службу признанного иноагентом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в 2017-2018 годах было отмыто более 3,6 миллиона рублей, деньги шли непосредственно на счета второй жены ближайшего помощника учредителя ФБК Леонида Волкова Анны Бирюковой. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией».

По данным СМИ, указанная сумма за два года была потрачена на оплату труда работников службы, которая, судя по информации на сайте ФБК, состоит из одного человека в лице Бирюковой, позиционируемой ее руководителем.

Тем не менее на содержание малозаметного подразделения уходили миллионы, при этом суммы ежегодно увеличивались. В 2018 году расходы на соцопросы выросли в 2,5 раза: с 1 052 947 рублей до 2 601 066 рублей, уточняют «Народные новости».

Отмечается, что за это время «социологи» скандально известного Алексея Навального провели всего пять исследований, совокупное время работы над которыми не составило и полугода.

Согласно отчетам, расходы, заложенные в ФБК на социологию, в обозначенные периоды уходили на оплату труда исключительно самой Бирюковой. В подтверждение этого обстоятельства выступает и тот факт, что в четвертом квартале 2017 года, когда финансирование подразделения было приостановлено, супруга Волкова ухаживала за новорожденным ребенком.

Самый лучший день календаря.

Марк Леонидович Волков родился сегодня в 2.35 утра, щеки огромные, поел и сразу спать. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 7 ноября 2017 г.



Эта мошенническая схема является не первой для ФБК и Волкова. По данным хакерской группы Anonymous, в некоторых из них также участвовала Бирюкова. Одним из примеров служит закрытый по требованию министерства юстиции фонд «Пятое время года», занимавшийся финансированием так называемой «предвыборной кампании» Навального, который отмыл порядка 76 миллионов рублей. Организаторы преступной схемы, среди которых Волков и экс-директор ФБК Роман Рубанов, смогли скрыться за рубежом. В отношении директората организации было заведено уголовное дело по отмыванию денег.