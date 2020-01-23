В Минпросвещения РФ представили нового главу Сергея Кравцова

В Министерстве просвещения РФ в четверг, 23 января, вице-председатель правительства Татьяна Голикова представила нового главу ведомства Сергея Кравцова и поблагодарила за работу уходящего министра Ольгу Васильеву, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Уже известно, чем в ближайшее время займется новый глава ведомства.

Татьяна Голикова вместе с министерством передала Сергею Кравцову и первоочередные задачи — исполнение 204-го указа президента о нацпроектах и те пункты послания Федеральному собранию, которые напрямую касаются Минпросвещения РФ. Напомним, что в нем речь шла о создании новых мест в школах, организации горячего питания и введении доплат учителям за классное руководство.

«Вы совместно с правительствами регионов и правительством РФ должны быстро оценить дополнительную потребность в школьных местах, — сказала Голикова. — Быстро — потому что к 11 февраля министерство финансов должно представить поправки в федеральный бюджет на 2020–2022 годы, согласованные с вами».

Голикова также напомнила, что с 1 сентября 2020 года в регионах должны ввести горячее питание для школьников и во всех субъектах РФ — доплаты учителям за классное руководство.

«До 2023 года мы должны завершить введение организованного горячего питания, — отметила Голикова. — Учитывая то, что законодательство в регионах — разное, а сроки — сжатые, важно, чтобы вы сейчас совместно с министерством финансов и правительством согласовали параметры этого процесса».

Голикова также попросила нового главу Минпросвещения согласовать с Минфином выплаты классным руководителям. По последней статистике, в России их 838 тысяч человек. Доплату за классное руководство учителя почувствуют уже с 1 сентября 2020 года.

Кроме того, Голикова обратила внимание сотрудников министерства на национальную стратегию учительского роста — документа, в котором говорится, в том числе, об отраслевой системе оплаты труда в образовании.

«Вы с регионами должны в мае представить доклад по оплате труда в субъектах», — напомнила Татьяна Голикова.

Вице-председатель правительства также подвела некоторый итог работы предыдущего министра Ольги Васильевой.

«Мы полтора года работали совместно, заложили основы нацпроекта «Образование», очень многое было сделано для того, чтобы наладить конструктивные отношения с регионами, запустить сложные процессы, — констатировала Голикова. — Думаю, у Ольги Юрьевны Васильевой все получилось».

Голикова пообещала, что Васильева продолжит работать с «излюбленной темой» извне и будет взаимодействовать с министерством и правительством. Представляя нового министра Сергея Кравцова, Голикова отметила, что он погружен в тему общего образования и ЕГЭ, а также отлично понимает связь между школой и высшим образованием.

«Думаю, что сфера, которой он будет руководить, ему понятна», — сказала Голикова и попросила Кравцова максимально сохранить трудоспособный коллектив министерства.

Ольга Васильева также подтвердила, что передает руководство министерством в надежные руки.

«Нам повезло: он знает всю систему образования, так что переход будет очень плавным, — заявила Васильева. — От себя могу сказать, что буду помогать, сколько нужно».

Она напомнила Сергею Кравцову о двух больших целях министерства — работе по указу и посланию президента.

Сергей Кравцов в приветственном слове отметил, что в последнее время тесно работал с Минпросвещения РФ, и пообещал, что постарается сохранить преемственность и команду.

Напомним, что экс-глава Рособрнадзора Сергей Кравцов был назначен на должность министра просвещения России указом президента 21 января 2020 года и сменил Ольгу Васильеву.