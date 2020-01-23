Педерсен встретится с главой МИД Сирии

Давос, 23 января. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен 29 января встретится с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.

Педерсен планирует приехать в Дамаск на следующей неделе, а покинуть 30 января или ранее.

«Педерсен приедет в Дамаск 28 января и встретится с главой МИД 29 января», — сообщил знакомый с ситуацией дипломат.

Спецпосланник ранее рассказывал, что рассчитывает на созыв новой встречи Конституционного комитета в феврале или марте.

Накануне стало известно, что Педерсен 24 января встретится в Москве с главами МИД и Минобороны РФ Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. В настоящее время дипломат находится на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. В министерстве иностранных дел России подтвердили, что переговоры Педерсена и Лаврова в пятницу запланированы.

Работу Конституционного комитета в Женеве запустили в конце октября прошлого года. Первое заседание органа состоялось в начале ноября. Комитет займется выработкой конституционной реформы в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.