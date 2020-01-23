Ковитиди резко отреагировала на провокационное заявление Чубарова о «походе на Крым»

Член Совета Федерации сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди резко отреагировала на заявление главы запрещенной в РФ экстремисткой организации «Меджлис1 крымско-татарского народа» Рефата Чубарова о «походе на Крым», который тот анонсировал на начало мая.

По мнению Ковитиди, Чубаров — это действующий по указке Запада проплаченный политический шантажист, а анонсируемая им провокация — не только противозаконна, но также бессмысленна и бесперспективна.

«Чубаров — это всего лишь проплаченный инструмент политического шантажа, — отметила сенатор от Крыма в комментарии Федеральному агентству новостей. — Крымчане хорошо знают, кто такой Чубаров и в чьих интересах он действует. Мы требуем от международного сообщества дать незамедлительную оценку провокационным заявлениям Чубарова. То, что он озвучил, — это прямое покушение на совершение политической провокации, которая может привести к эскалации напряженности на российско-украинской границе».

По мнению Ковитиди, подобные действия не в интересах в том числе самой Украины, поскольку миллионы граждан этой страны охотно посещают российский Крым для отдыха или по делам на совершенно законных основаниях, и они не заинтересованы ни в каких провокациях.

«Любые неправомерные действия, противоречащие национальному праву России, несущие угрозу гражданам, будут жестко пресечены и осуждены обществом», — предупредила Ольга Ковитиди.

Ранее экс-депутат Верховной рады, глава запрещенного крымско-татарского «меджлиса» Рефат Чубаров в эфире украинского ТВ заявил, что его сторонники намерены 2 мая организовать «поход на Крым». Чубаров объявил, что его сторонники будут пытаться пересечь границу с Крымом на пункте пропуска «Чонгар». По словам главы «меджлиса», в этой провокации примут участие члены его организации, радикально настроенные депутаты Рады, а также «западные партнеры». Глава экстремистов не исключил силовой сценарий развития событий, связанный с прорывом через границу Крыма.

Заявление Чубарова резко осудили российские политики — в том числе депутаты Госдумы Руслан Бальбек, Наталья Поклонская и другие. Они назвали провокационное заявление Чубарова актом отчаяния в попытке привлечь к себе внимание западных спонсоров.

В мае 2015 года в отношении Рефата Чубарова УФСБ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по статье о «публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ». В ноябре 2018 года он был включен в список украинских физических лиц, против которых правительством РФ введены санкции. Въезд в Крым ему запрещен.

Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года по итогам референдума. Как подчеркивают в Москве, это произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.