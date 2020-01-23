ЛНА потребовала переместить заключенных из «Митиги»

Триполи, 23 января. Заключенных в неофициальной тюрьме «Митига» в столице Ливии призвали переместить из-за переоборудования ее в военную базу. В настоящее время в ней до сих пор находятся незаконно задержанные российские социологи.

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари выступил с обращением к правозащитным организациям. Он потребовал, чтобы они добились перемещения всех заключенных из неофициальной тюрьмы «Митига» в Триполи. По его словам, сейчас казематы переоборудовали в военную базу. В связи с этим задержанные находятся в опасности.

Напомним, что среди заключенных в тюрьме «Митига» — двое работников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Их незаконно задержали в мае прошлого года, когда они находились в Триполи с рабочим заданием. Граждане РФ во время работы в ливийской столице проводили социологические исследования. Их деятельность была полностью согласована с триполитанским «правительством», а прилетели они в страну по официальным визам. Пригласил россиян лично председатель Высшего государственного совета Халед аль-Мишри.

Несмотря на прозрачность работы социологов и сотрудничество с властями, их незаконно задержали и поместили в неофициальную тюрьму «Митига», до сих пор не предъявив официальных обвинений. Арест осуществляла подконтрольная «МВД» ПНС Ливии вооруженная группировка RADA, контролирующая неофициальные триполитанские застенки. Из докладов ООН известно, что находящаяся под руководством бандита Абд аль-Рауфа Карры группировка — одна из самых жестоких в ливийской столице. Они обвиняются в нарушении прав человека, пытках, незаконных арестах и казнях.

Несмотря на пребывание россиян в «Митиге» больше полугода и незаконный арест, их не спешат освобождать ни задержавшие их боевики, ни правозащитные организации, ни ООН. К ним лишь единожды допустили адвоката, и до настоящего времени не дают выходить с ними на связь.

Во время прошедшей 19 января берлинской конференции по Ливии глава ФЗНЦ Александр Малькевич обращался к спецпредставителю генсека ООН по Ливии Гасана Саламе по вопросу об освобождении социологов. Однако представитель организации всячески увиливал от ответа и отделался словами о том, что они что-то якобы предпринимают по этому поводу. Понять, что делает коалиция, не удалось — главу Фонда оттеснила охрана, что дало время сбежать представителю альянса из зала.