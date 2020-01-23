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Страдающий от ожирения Затравкин бросил вызов Волочковой

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Страдающий от ожирения Затравкин бросил вызов Волочковой

Москва, 23 января. Сын художника Никаса Сафронова — 242-килограммовый пианист Лука Затравкин — бросил вызов бывшей приме Большого театра Анастасии Волочковой. Об этом он сообщил в Instagram.

Он опубликовал фотографию, на которой закинул одну ногу на бревно, установленное примерно на высоте колена. Он подписал снимок: «Анастасия! Я принимаю твой шпагатный челлендж».

Кроме того, сын Сафронова опубликовал одну из последних новостей о танцовщице, которая каждый день выкладывала снимки со шпагатами со своего отдыха в Таиланде. В публикации говорится, что балерина сделала шпагат, сидя на мотоцикле.

Напомним, что страдающий от ожирения Лука Затравкин за последнее время попал сразу в несколько неприятных ситуаций. В ноябре пианисту Луке Затравкину потребовалась помощь посторонних, чтобы выбраться из туалетной кабинки во время авиаперелета. Видеозапись инцидента появилась в Сети. На кадрах видно, что страдающий от лишнего веса 29-летний сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета и не смог встать. 

После инцидента в туалете самолета мужчина отправился на отдых в Африку. Однако в отпуске ему пришлось обратиться за помощью врачей из-за сильнейших солнечных ожогов на лице. Он разместил видео, которое подписал: «Как тебе такое, Фредди Крюгер?». На кадрах сын Сафронова продемонстрировал результаты отдыха в африканской стране.

По его словам, перед походом на пляж был куплен крем от загара максимальной степени защиты. Однако позже выяснилось, что он не водостойкий. 

Страдающий от ожирения Затравкин бросил вызов Волочковой

 

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Источник: Instagram
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