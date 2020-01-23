Страдающий от ожирения Затравкин бросил вызов Волочковой

Москва, 23 января. Сын художника Никаса Сафронова — 242-килограммовый пианист Лука Затравкин — бросил вызов бывшей приме Большого театра Анастасии Волочковой. Об этом он сообщил в Instagram.

Он опубликовал фотографию, на которой закинул одну ногу на бревно, установленное примерно на высоте колена. Он подписал снимок: «Анастасия! Я принимаю твой шпагатный челлендж».

Кроме того, сын Сафронова опубликовал одну из последних новостей о танцовщице, которая каждый день выкладывала снимки со шпагатами со своего отдыха в Таиланде. В публикации говорится, что балерина сделала шпагат, сидя на мотоцикле.

Напомним, что страдающий от ожирения Лука Затравкин за последнее время попал сразу в несколько неприятных ситуаций. В ноябре пианисту Луке Затравкину потребовалась помощь посторонних, чтобы выбраться из туалетной кабинки во время авиаперелета. Видеозапись инцидента появилась в Сети. На кадрах видно, что страдающий от лишнего веса 29-летний сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета и не смог встать.

После инцидента в туалете самолета мужчина отправился на отдых в Африку. Однако в отпуске ему пришлось обратиться за помощью врачей из-за сильнейших солнечных ожогов на лице. Он разместил видео, которое подписал: «Как тебе такое, Фредди Крюгер?». На кадрах сын Сафронова продемонстрировал результаты отдыха в африканской стране.

По его словам, перед походом на пляж был куплен крем от загара максимальной степени защиты. Однако позже выяснилось, что он не водостойкий.