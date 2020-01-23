Поклонская пошутила над готовящим «марш на Крым» Чубаровым

Москва, 23 января. Депутат Госдумы Наталья Поклонская с юмором отнеслась к инициативе бывшего депутата Верховной рады Рефата Чубарова устроить «марш на Крым».

Комментируя воинственный настрой главы «Меджлиса1 крымско-татарского народа» (организация запрещена в России), она в шутку посоветовала крымчанам запасаться тушенкой.

«Похоже, нам пора закупать гречку, тушенку и готовиться к осаде. Глава экстремистского Меджлиса обещает собрать крымских татар и пойти с боем на полуостров. Ну, мы вас будем ждать. И после «великого» похода на Крым поможем устроить автопробег по полуострову», — пишет Поклонская в Telegram.

По словам парламентария, «великий поход» Чубарова закончится тем, что украинцы дойдут до границы с Крымом и начнут показывать фиги в сторону России, а после расскажут журналистам, как «всех победили». Поклонская также напомнила, как Чубаров во время встречи с ней неожиданно забыл русский язык, и посоветовала ему обратиться к психологу.

Как сообщает «Царьград», о планах «пойти на Крым» Чубаров объявлял еще в декабре прошлого года. Правда, тогда руководитель экстремистской организации обещал мирную акцию. Теперь же он не исключает «силового сценария». В эфире украинского Пятого канала экс-депутат Рады уточнил дату своего «великого похода» — 2 мая.

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк полагает, что подобными громкими заявлениями Чубаров просто пытается попугать американских и европейских партнеров Украины. Черняк напомнил, что запрещенный в РФ Меджлис уже лишили финансирования, поэтому «марш на Крым» является прекрасной возможностью напомнить о себе.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

1 Организация запрещена на территории РФ.