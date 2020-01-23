Сенатор Джабаров назвал требования Роскомнадзора к Facebook и Twitter справедливыми

Москва, 23 января. Член Совета Федерации России Владимир Джабаров усомнился, что Facebook и Twitter выполнят требования Роскомнадзора предоставить сведения о локализации персональных данных российских пользователей.

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам подчеркнул, что требования Роскомнадзора абсолютно справедливые и западные интернет-платформы обязаны выполнять российское законодательство.

«Не знаю, будут ли они выполнены, но требования Роскомнадзора абсолютно справедливые. Ни в одной стране мира этого бы не потерпели. Мы знаем, как себя ведет Facebook, который блокирует информацию, подаваемую с нашей позиции, и в то же время проталкивает информацию, враждебную нашей стране», — сказал сенатор в беседе с «НьюИнформ».

Он убежден, что рано или поздно Россия наведет порядок в интернет-пространстве и защитит пользователей от распространения русофобии в Facebook. По его мнению, компетентные структуры должны проработать ужесточение мер в отношении американских социальные сетей, которые нарушают законы России. При этом, как считает Джабаров, нужно сделать грамотно и не навредить россиянам.

Роскомнадзор потребовал от Facebook и Twitter предоставить информацию о локализации баз персональных данных российских пользователей. Прошлой весной руководители соцсетей уже были оштрафованы за отказ предоставить персональные данные россиян. Компаниям дали девять месяцев на исполнение закона, но в начале 2020 года этот срок истек.

Примечательно, что Facebook неоднократно уличали в «сливе» информации юзеров. Кроме того, американская соцсеть в последние годы демонстрирует политику двойных стандартов в отношении свободы слова. В связи с этим многие эксперты считают, что интернет-платформа — инструмент западных спецслужб.

Напомним, летом в ходе избирательной кампании в России Facebook, Google и YouTube активно вмешивались в выборный процесс, распространяя на своих платформах политическую рекламу. Таким образом интернет-гиганты нарушали российское законодательство. Федеральное агентство новостей провело собственное расследование и раскрыло попытки иностранного вмешательства в дела РФ.