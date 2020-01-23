Каким будет авианосец, который придет на смену «Адмиралу Кузнецову»

В России ведутся работы над созданием перспективного авианосца, разрабатываемого на основе конструкторской документации советского атомного крейсера проекта 1143.7 «Ульяновск». Подробности — в инфографике Федерального агентства новостей.

«Ульяновск» или заказ С-107 — это атомный тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.7, который так и не был достроен. Его созданием советские инженеры занимались с 1988 по 1991 годы. Проект начал разрабатываться в далеком 1986 году, и его основой стал ТАВКР «Варяг».

При закладке корабля стоимость строительства была оценена в 800 миллионов рублей, а общая стоимость с вооружением и расходами на проектирование составила колоссальную по тем временам сумму в два миллиарда советских рублей. Строительство шло интенсивными темпами: к средине 1991 года были установлены конструкции общей массой около 27 000 тонн, а готовность доведена до 18%. Однако из-за тяжелой экономической ситуации в стране уже к 1 ноября 1991 года АТАВКР «Ульяновск» был исключен из состава флота.

Тем не менее к проекту вновь было решено вернуться уже в наше время, техническая документация позволяет создать корабль, который в перспективе должен будет стать флагманом ВМФ России и заменить пока еще действующий ТАВРК «Адмирал Кузнецов».

План разработки:

2020 год — завершение тактико-технического задания;

2025 год — подписание контракта на постройку авианосца;

2030 год — поступление авианосца в ВМФ России.

Предполагаемые технические характеристики:

Водоизмещение — 79,8 тыс. тонн;

Длина — 302,6 метра;

Ширина — 75,5 метра;

Силовая установка: четыре ядерных реактора мощностью 300 мВт каждый;

Максимальная расчетная скорость: 30 узлов;

Вместимость: до 70 самолетов.

Перемещаться такой корабль будет на скорости полного хода до 30 узлов, питать его будет атомная энергоустановка, мощность которой не раскрывается. Судя по макету, главная энергоустановка — четырехвальная, экипаж корабля проекта 11430Э насчитывает 2800 человек, при автономности по провизии в 120 суток.

Что касается вооружения, то авиагруппа может включать в себя до 60 корабельных летательных аппаратов различных типов, а также 10 беспилотных летательных аппаратов. Авиационный боезапас составляет порядка 1600-2000 тонн.