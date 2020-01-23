Норвежское судно-инспектор Stril Explorer заметили возле «Северного потока — 2»

Копенгаген, 23 января. Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в мониторинговых данных навигационного портала MarineTraffic.

Согласно имеющимся сведениям, норвежский корабль занимается инспектированием морских трубопроводов, его арендовала шведская фирма MMT SWEDEN, сообщает РБК.

Как отмечает телеканал «360», судно находится в непосредственной близости от недостроенной части газопровода в территориальных водах Дании.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг раскритиковал американские рестрикции в отношении «Северного потока — 2». По словам руководителя внешнеполитического ведомства, действия американских властей неприемлемы. Австрийский министр указал на то, что трубопровод способствует диверсификации энергоснабжения Европы и никак не притесняет интересы украинской стороны, пишет «Царьград».

Комментируя планы США поставлять в Европу свой сжиженный природный газ (СПГ), глава МИД Австрии добавил, что «у Европы другие интересы», сообщает «Утро.ру».

Как указывал Infox.ru, российский проект «Северный поток — 2» будет точно достроен, несмотря на все противодействия Вашингтона. «Газпрому», скорее всего, придется достраивать газопровод собственными силами, но это не помешает реализации проекта.