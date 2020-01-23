Иностранным студентам не нужно будет получать разрешение на работу в России

Москва, 23 января. Госдума приняла закон, упрощающий трудоустройство для зарубежных студентов. Авторами инициативы выступили депутаты и сенаторы во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, иностранцы, обучающиеся по очной форме в вузах и профучилищах, смогут работать на основании трудового или гражданско-правового договора — без специального разрешения.

Как пояснял ранее Володин, такие меры позволят выйти на решение поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи об увеличении числа студентов — граждан других государств. У них появится возможность приобрести практические навыки в выбранной сфере и получить дополнительный доход.

Своим мнением о данном решении с ФАН поделился депутат Госдумы Сергей Вострецов.

«Если люди хотят учиться в России, а в дальнейшем работать, мы не можем ограничивать их в профессиональном развитии. Конечно, получение разрешения на работу излишне», — заявил член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов ГД РФ.

По его словам, студенческие годы — это время, когда уже есть желание быть самостоятельным и иметь «хоть и небольшой, но собственный доход».