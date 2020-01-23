Собчак разыграла фанатов «сексуальным» видео с отдыха на Мальдивах

Мале, 23 января. Известная телеведущая Ксения Собчак разыграла фанатов, опубликовав «сексуальное» видео с отдыха на Мальдивах.

В социальной сети Instagram появился ролик, на кадрах которого журналистка якобы наслаждается тропическим душем.

«У каждой уважающей себя девушки должно быть сексуальное видео под душем с отдыха! P.S. Реально каждый день – счастье», — написала телеведущая в посте.

Однако первые кадры видео оказались обманчивы. Если досмотреть его до конца, можно увидеть, что Собчак вовсе не обнажена, как можно предположить, да и стоит не совсем под струями воды.

«А что, тоже повелись?» — пошутила одна из подписчиц.

Всего за час шутливое видео набрало в соцсети больше 200 тысяч лайков, пишет «Утро.ру».

Как отмечает «Вечерняя Москва», на Мальдивах Собчак отдыхает с супругом Константином Богомоловым. СМИ сообщали, что пара снимает роскошную виллу с личным бассейном, тренажерным залом и винным погребом, которая обходится им в 1,5 миллиона рублей за сутки.

Журналистка активно делится с фанатами кадрами с семейного отдыха. Недавно она продемонстрировала, как занимается йогой на курорте и делает стойку на прямых руках.

В соцсети появился также трогательный снимок Собчак с детьми. Телеведущая призналась, что раньше не любила чужих малышей, однако с рождением собственного ребенка стала лучше к ним относиться.