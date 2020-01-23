Подозреваемый в оскорблении чувств верующих комик Долгополов уехал из России

Москва, 23 января. Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию, опасаясь уголовного преследования. Об этом в четверг заявил адвокат артиста Леонид Соловьев.

По его словам, поводом послужило обращение жителя Орехово-Зуева в полицию. Заявитель утверждал, что одна из шуток комика оскорбляет чувства верующих, в связи с чем правоохранительные органы начали доследственную проверку.

«Вся эта ситуация так повлияла, что он принял решение уехать», — рассказал адвокат телеканалу 360.

Он отметил, что никаких обвинений Долгополову предъявлено не было, поэтому тот спокойно пересек границу.

По информации, размещенной на сайте комика, в январе у него были запланированы выступления в Обнинске, Москве и Ярославле. В настоящий момент продажа билетов приостановлена. При этом пока неясно, будут ли возвращены деньги людям, которые уже приобрели билеты на шоу.

В своем Instagram Долгополов выложил фото документа МВД РФ, в котором комика просят подтвердить авторство видео «Александр Долгополов — Новый час шуток», которое было записано во время выступления в петербургском баре Hop Head Tap Room в феврале.

Как сообщает НСН, Долгополов часто шутит на тему религии. Видео, которое проверяет полиция, собрало уже более двух миллионов просмотров.