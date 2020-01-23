Марков: Жириновский не воспринимает всерьез свой призыв считать Медведева вице-президентом

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил называть заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева вице-президентом РФ. По мнению политолога Сергея Маркова, эта идея не найдет поддержки.

По мнению эксперта, Жириновский и сам не рассматривает свое предложение всерьез.

«Владимир Жириновский — великий мастер информационного хайпа, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей директор Института политический исследований Сергей Марков. — Он говорит, чтобы его цитировали журналисты. Но его заявления не имеют никакого отношения к реальности».

По словам политолога, вице-президент — это отдельная должность.

«Вице-президент обязан быть в курсе всех дел. И в случае, если с президентом что-то произойдет, он должен стать главой государства. Функции замсекретаря Совета безопасности другие. Это новая должность для Дмитрия Медведева. Она, на мой взгляд, призвана уважить его как отдельного государственного деятеля», — объяснил Сергей Марков.

Собеседник ФАН добавил, что «Владимир Жириновский, несмотря на свой серьезный возраст, очень грамотно работает в информационном пространстве».

«Лидер ЛДПР всегда на хайповой волне», — заключил политолог.

Отметим, что предложение называть заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева вице-президентом России Жириновский сделал после того, как возглавляемая им думская фракция ЛДПР одобрила инициированные Владимиром Путиным изменения в Конституцию РФ.

Речь идет о поправках, которые российский президент озвучил в ходе своего послания Федеральному собранию 15 января. В частности, Путин предложил закрепить в основном документе страны статус и роль Государственного совета, регулярную индексацию пенсий, величину МРОТ, которая не должна быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, принципы единой системы публичной власти, требования к кандидатам в президенты. Претенденты на пост главы государства не должны иметь иностранного гражданства, обязаны проживать в России не менее 25 лет и должны занимать пост президента не более двух сроков подряд. Также не должны иметь иностранного гражданства министры и губернаторы. А самое важное — Путин предложил закрепить приоритет Конституции РФ над международными нормами в российском пространстве.

После отставки правительства, произошедшей по итогам послания президента Федеральному собранию в 2020 году, теперь уже бывшему главе российского кабмина Дмитрию Медведеву предложили пост зампреда Совета безопасности.