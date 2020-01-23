Звездный таролог рассказала о вещи с энергией смерти в квартире Фриске

Москва, 23 января. Звездный психолог и таролог Марианна Абравитова заявила, что из апартаментов умершей певицы Жанны Фриске необходимо убрать засохший цветок лаванды.

По ее словам, единых правил по обращению с вещами умерших людей нет, и оставлять их в знак памяти допустимо.

«Если человек был очень дорог, важен, и вы его очень любили и, возможно, даже не приняли его смерть, то вещи можно оставить. Так и вышло с квартирой Фриске, которую оставили в таком виде, в каком она была. Это не несет абсолютно никакой угрозы», — рассказала специалист порталу «НьюИнформ».

Абравитова объяснила, что вещи несут энергию хозяина, поэтому они будут напоминать о человеке даже спустя многие годы после его смерти. Однако оставлять их следует только в том случае, если они не являются источником энергии смерти.

«Это все можно оставить, но, если в квартире находятся засохшие растения, как в квартире Жанны, то их лучше убрать, поскольку они вносят в атмосферу энергию смерти, так как тоже умерли, но их не предали земле», — обратила внимание Абравитова.

Она также добавила, что избавляться следует от вещей, связанных с болезненной мучительной смертью. По ее словам, нельзя хранить одежду, в которой человек уходил из жизни со страданиями, поскольку все энергии «заразны», и есть риск перенять негатив на себя.

Ранее сестра Фриске Наталья показала пустующие апартаменты певицы, передает портал «Дни.ру». Родные следят за всем, что осталось после ухода исполнительницы, и ничего не меняют в квартире, чтобы сохранить память о ней. В вазе в спальне даже спустя несколько лет после смерти хозяйки сохранились засохшие букетики лаванды.

Жанна Фриске скончалась в 2015 году на 41-м году жизни после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. У певицы была опухоль мозга — глиобластома, напоминает «Утро.ру».