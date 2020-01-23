Эр-Рияд призвал не вмешиваться в дела Ливии и сохранить ее территориальную целостность

Москва, 23 января. Саудовская Аравия подтвердила неприятие иностранного вмешательства в дела Ливии. С таким заявлением выступил постоянный представитель королевства при ООН Абдалла ибн Яхья аль-Муаллами на сессии Совета Безопасности.

Он подтвердил позицию Эр-Рияда в поддержке всех ливийцев и уважении их воли. Постоянный представитель Саудовской Аравии при ООН также призвал сохранять территориальную целостность страны и защищать ее от внешнего вмешательства.

Аль-Муаллами в своем выступлении затронул сирийский вопрос. Он подчеркнул, что ситуацию в республике можно урегулировать с помощью диалога и политического решения. Представитель Саудовской Аравии призвал вывести иностранные вооруженные формирования, которые находятся на территории САР незаконно.

В начале года Турция направила в Ливию советников и инструкторов для якобы разрешения ситуации в североафриканской стране. При этом известно, что Анкара активно сотрудничает с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, которое контактирует с террористическими группировками. Федеральное агентство новостей провело собственное расследование и выяснило подробности турецкого военного вмешательства в Ливию.

По данным ливийского новостного портала «Афригейтньюс», Турция завербовала для отправки в Ливию примерно 4,4 тысячи сирийских боевиков. Отмечается, что Анкара уже перебросила в подконтрольный ПНС Ливии Триполи 2,6 тысячи боевиков из Сирии, еще 1,8 тысячи членов вооруженные группировок республики проходят подготовку в турецких лагерях.

В минувшее воскресенье в Берлине состоялась конференция по Ливии, которая продолжила тему московских переговорах 13 января. Берлинская конференция в отличие от переговоров в Москве не принесла конкретных результатов.

Многие эксперты и международные организации поприветствовали усилия Москвы по урегулированию ситуации в Ливии. Так, комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги подчеркнул, что действия РФ позволят начать диалог между враждующими сторонами в Ливии.