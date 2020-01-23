Киев, 23 января. Власти Украины хотят отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на десять лет АО «Укрзализныця». Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Выступая на завтраке в Давосе, он уточнил, что несмотря на то, что сторонам еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, «политическое решение касательно этого уже принято и это уже громадный шаг». Украина отдаст в управление Германии свою железную дорогу.

«Да, мы хотим отдать немцам на десять лет в управление железную дорогу», — подчеркнул он.

Как пишет издание «Интерфакс-Украина», ранее Киев подписал «Меморандум о взаимопонимании» с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

Ранее бывший заместитель главы министерства инфраструктуры Украины Александр Кава заявил, что анонсированная штабом президента Украины Владимира Зеленского приватизация «Укрзализныци» может стать глобальной катастрофой для системы железнодорожного транспорта страны. По словам бывшего чиновника, желание приватизировать «Укрзализницу» озвучивают те политики, кто не понимает, как функционирует железнодорожный транспорт и не учитывает опыт государств Европейского союза.

Напомним, в прессе неоднократно появлялись сообщения об очень плохом состоянии украинской железнодорожной инфраструктуры. К примеру, средний возраст грузовых тепловозов «Укрзализныци» составляет более 30 лет, при этом предприятие не имеет ни единого состава младше восьми лет. Кроме того, треть железнодорожных путей на Украине требует полного обновления, остальная часть изношена более чем на половину.