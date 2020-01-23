В Конституции России зафиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам

Москва, 23 января. Индексация пенсионных выплат после принятия закона о поправке в Конституцию России будет проводиться и работающим пенсионерам. Об этом заявила в четверг во время заседания Государственной думы директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Кабмине РФ Талия Хабриева.

В ходе дискуссии депутат от «Единой России» Михаил Тарасенко поинтересовался, будут ли после внесения поправки в основной закон индексироваться пенсии работающим пенсионерам.

По словам Хабриевой, в России создается система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также систематически осуществляется индексация пенсий в порядке, регламентированном на законодательном уровне.

По ее словам, это говорит о том, что «не только повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта».

«Так что ответ: индексируются», — резюмировала она.

Госдума обсуждает в первом чтении президентский проект о поправке в Конституцию России. В своем проекте российский лидер Владимир Путин, в частности, отмечал «Царьград», предложил закрепить в основном документе постоянную индексацию пенсий в стране, а также минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума. Как сообщал НСН, глава российского государства в послании Федеральному собранию также предложил прописать в основном законе его верховенство над международным законодательством и соглашениями.