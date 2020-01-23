Госдума одобрила проект о поправках в Конституцию РФ

Госдума одобрила в первом чтении проект о поправке в конституцию. Автором инициативы выступил президент России Владимир Путин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документом, в частности, предлагается ряд изменений, связанных с требованиями к кандидатам на пост главы государства. Так, например, при введении соответствующих норм ценз оседлости повысится с 10 до 25 лет, а обязательным условием для участия в выборах станет отсутствие иностранного вида на жительство или гражданства (в том числе, и когда-либо в прошлом). Исключение будет сделано лишь для крымчан.

Поправками предусмотрено и ограничение времени пребывания в должности – исключается слово «подряд» в отношении двух сроков, на которые может избираться президент.

Запрет на иностранное гражданство или вид на жительство предлагается прописать и в отношении высших должностных лиц субъектов федерации, членов Совфеда, депутатов Госдумы, председателя правительства, его заместителей, федеральных министров, руководителей других федеральных государственных органов, а также судей.

Кроме того, проектом вводится и новая процедура формирования правительства.

«Одновременно повышается роль парламента. Это подразумевает, что правительство будет назначаться более публично, и граждане будут понимать, как происходят эти процедуры, видеть кандидатов, обсуждать их», — рассказал на заседании глава комитета по государственному строительству и законодательству ГД Павел Крашенинников.

Госдума утверждает председателя правительства, кандидатуру которого предлагает президент. Президент назначает утвержденного Госдумой председателя правительства. Члены правительства будут утверждаться нижней палатой парламента по представлению председателя правительства, указал депутат.

Исключение составят министры, руководство деятельностью которых осуществляет президент Российской Федерации, отметил он.

«Здесь происходят консультации в Совете Федерации. Это силовые министерства и иностранных дел. Президент будет обязан назначить указанных лиц на должности», — добавил Крашенинников.

В настоящее время члены правительства назначаются президентом по представлению председателя правительства без участия парламента, менее публично, указал депутат.

«Президент наделяется правом освободить от должности председателя правительства без удаления правительства в отставку», — обратил внимание парламентарий.

Он также подробно рассказал о том, как меняется роль Совета Федерации.

«Руководители силовых ведомств и прокуроры, в том числе прокуроры субъектов Российской Федерации будут назначаться президентом по итогам проведенных консультаций с Совфедом. Совету Федерации будет предоставлено право по предоставлению президента прекращать полномочия судей Конституционного, Верховного суда, а также судей кассационных и апелляционных инстанций», — сказал Крашенинников.

Конституционное закрепление, согласно документу, получает статус государственного совета. Он будет формироваться президентом на основании федерального закона.

В Конституции предлагается также закрепить положение, согласно которому МРОТ в России не может быть меньше величины прожиточного минимума. Предусматривается и индексация социальных пособий иных социальных выплат «в порядке, установленном федеральным законом».

«Такая индексация предусмотрена различными законами», — напомнил Крашенинников.

В проекте содержатся и предложения о неисполнении решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России, «в их истолковании, противоречащим Конституции РФ».

«Поправки устанавливают конституционные гарантии приоритета конституции на территории Российской Федерации при сохранении подходов, направленных на уважение основных принципов международного права», — пояснил Крашенинников.

По его словам, подобный подход действует во многих странах.

В случае одобрения соответствующий закон будет вынесен на общероссийское голосование.

В беседе с ФАН свою позицию об инициативе озвучил первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

«Есть три направления, по которым предусмотрены поправки — это развитие социального государства, укрепление суверенитета и расширение прав парламента. Мы в свое время тоже предлагали такие изменения. Они соответствуют нашим программным положениям», — рассказал депутат.

По словам первого заместителя председателя комитета по государственному строительству и законодательству, «предложения не новы с точки зрения общественного мнения».

«Они давно обсуждаются. Эти идеи популярны в обществе», — добавил Емельянов.

Он также обратил внимание, что ко второму чтению планируется внести много поправок. Одна из основных будет связана с «всенародным голосованием», о котором говорится в проекте.