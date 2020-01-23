Сирия, 23 января. Террористы ИГ1* заявили о вылазке в городе Ракка. ВВС США осуществили вылеты в районе нефтяных полей на севере Хасаки. Позиции исламистов на западе Алеппо подверглись точечным ударам ВВС Сирии и ВКС РФ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии осуществили боевые вылеты в западной части Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с исламистами на северо-западе провинции Хама.

«Исламское государство»1: заявило о вылазке на позиции САА в районе Ресафа в городе Ракка.

Соединенные Штаты: задействовали авиацию в районе нефтяных месторождений в Северной Хасаке.

Курдские вооруженные группировки: спровоцировали перестрелки с турецкими вооруженными силами в северной части Хасаки.

Провинция Алеппо

Информационный портал Furat News сообщает о том, что на север провинции к пункту базирования российских военных специалистов из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) прибыло материально-техническое обеспечение. Конвой был переброшен в район населенного пункта Аль-Вахшиа.

Между тем на западе региона в зонах дислокации исламистов вооруженной оппозиции возобновили работу российские военные самолеты. Как передает интернет-портал Step News Agency, ВКС РФ атакуют укрепрайоны боевиков террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой»1*** вблизи пригорода Лерамун. В то же время боевые вылеты в западной части Алеппо осуществили ВВС Сирии. Согласно информации военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), под ударом оказались военные объекты радикалов на окраинах населенного пункта Кафр-Хамра, а также районов Ар-Рашидин и Аз-Захра. Сведения о нанесенном джихадистам уроне в живой силе или технике пока уточняются.

Провинция Ракка

Подконтрольный «Исламскому государству» медиапортал «Аль-Амак» опубликовал данные о том, что боевики террористической группировки организовали вылазку в административном центре региона. Twitter-канал (NovostiDamask) сообщает о том, что джихадисты организовали засаду на военный конвой Сирийской арабской армии (САА) в районе Ресафа на юге Ракки. Террористы утверждают, что их нападение обернулось гибелью около 20 солдат, а также уничтожением нескольких единиц военной техники. Более того, радикалы заявили о взятии в плен четырех сирийских военнослужащих. Тем не менее пока эта информация нуждается в проверке.

Напомним, город перешел под контроль САА в октябре прошлого года, однако территория поблизости от Ракки все еще находится в оккупации «Демократических сил Сирии»**** (SDF) и связанных с ними бандгрупп, которые пренебрегают зачисткой местности от так называемых спящих ячеек ИГИЛ1.

Провинция Хама

Возобновились вооруженные столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и незаконных бандформирований, связанных с «Джебхат ан-Нусрой». По сведениям новостного портала Halab Today TV, исламисты вступили в противостояние с правительственными войсками на подступах к населенному пункту Джиср Бейт ар-Рас в долине Аль-Габ на северо-западе Хамы. В то же время артиллерийские дивизионы сил САР ведут огонь по расположениям радикалов в окрестностях деревень Джубб Сулейман, Хавия и Аль-Хаваш. Напомним, стычки в данном районе были спровоцированы джихадистами, которые не прекращали нарушать действующий на линии соприкосновения сил режим прекращения огня.

Провинция Хасака

Информационное агентство Al Alam TV сообщает о том, что США задействовали авиацию в северной части Хасаки. Предполагается, что подобные полеты призваны предупредить вылазки неизвестных на нефтяные поля, находящиеся под контролем американских ВС. Как известно, Соединенные Штаты производят незаконную добычу и вывоз сирийских энергоресурсов, несмотря на несогласие законного правительства и массовые протесты населения.

Тем временем военный источник в сети Twitter (TurkPressMedia) сообщает о перестрелках на линии разграничения сил ВС Турции и курдских вооруженных формирований. Как отмечается, турецкая артиллерия открыла огонь в ответ на провокации со стороны курдских боевиков. Никаких данных о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.