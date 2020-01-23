Как противоракетная оборона закрывает Москву и промышленный район от возможных атак

Военный эксперт Алексей Леонков уверен, что возглавляемое Шойгу Минобороны вскоре полностью закроет вопрос противоракетной обороны РФ.

Ранее командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что для защиты столицы от ракетного нападения потребуется всего несколько десятков минут.

Отмечается, что при вероятной атаке противника российская система предупреждения о ракетном нападении сформирует целеуказания для системы ПРО и она, в свою очередь, инициирует протокол выполнения заданного ранее боевого цикла продолжительностью в несколько десятков минут. Защита способна засечь потенциальные цели на дистанции в несколько тысяч километров, отличить истинную цель от ложной и осуществить пуск и последующее наведение противоракет. Такой бой может длиться менее минуты.

Грабчук добавил, что столичная система противоракетной обороны может перехватить несколько десятков видов баллистических ракет различной дальности, а в ближайшее время планируется улучшить боевые возможности и характеристики системы.

Комментируя ситуацию, военный эксперт Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что российская система ПРО не является уникальной, она создавалась параллельно американской. Дело в том, что, когда СССР и США подписали договор о ПРО, каждая сторона смогла сформировать свой позиционный район войск для защиты от ракетного нападения.

«Мы позиционным районом сделали столицу и центральный промышленный округ, а американцы позиционным выбрали район, в котором базируются ракеты «Минитмэн». Ну то есть каждый защищал наиболее ценное: мы — людей, они — ракеты с ядерными боеголовками. Но как мы знаем, в 2002 году американцы вышли из договора ПРО и начали развивать противоракетную оборону дальше. Но они развивали ее уже как подвижную оборону: создавали морские комплексы, эсминцы типа «Арли Берк», создавали компоненты сухопутной системы TAAD. И вот всю эту систему они ближе и ближе пододвигают к нашим границам. Не стоит забывать и о позиционных районах на Аляске, в Румынии и Польше», — подчеркивает Леонков.

При этом в планах Пентагона значится последовательное развитие этой системы дальше, вокруг всей территории Российской Федерации. Окружив нашу страну комплексами ПРО двойного назначения, в Белом доме рассчитывают, что созданная «система раннего перехвата» станет частью главной стратегии США «Глобальный мгновенный удар».

«Это тот самый удар, который в течение нескольких десятков минут должен лишить Россию ядерного потенциала или ядерного щита. Поэтому, когда генерал говорит, что вражеские ракеты будут перехватываться, то это действительно так, временной промежуток такой существует. Но нужно помнить, что в нас полетят не только МБР, стартующие с территории США, но и крылатые ракеты, стремящиеся пробить нашу эшелонированную систему обороны. Но у нас в Минобороны сидят очень умные военачальники, тот же Сергей Шойгу, и они этот вопрос просчитали, они уже создали нашу систему воздушно-космической обороны. Она действительно на ранней стадии может обнаруживать старт вражеских ракет и формировать алгоритмы ответно-встречного удара. Но это не только запуск МБР, это и формирование алгоритмов воздушно-космической обороны, перехвата всех видов воздушных и космических целей, которые угрожают определенным районам и объектам», — заключил Алексей Леонков.

Следующими элементами российской системы противоракетной обороны станут перспективные комплексы С-500 и подвижные комплексы А-235, которые должны полностью закрыть российскую территорию. Напомним, первые испытания эшелонированной территориальной системы противоракетной обороны А-235 «Нудоль» состоялись в 2014. По словам начальника отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО полковника Ильдара Тагиева, стоящие на вооружении России средства перехвата не имеют аналогов в мире.