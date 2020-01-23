Глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение Аушвица Красной армией

Иерусалим, 23 января. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что хочет лично поблагодарить президента РФ Владимира Путина за освобождение Аушвица Красной армией.

Российский лидер прибыл в государство на Ближнем Востоке в четверг. Поездка президента приурочена к празднованию 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц и Международному дню памяти жертв Холокоста.

У трапа Путина встретил глава МИД Израиля, который поблагодарил российского лидера за вклад Красной армии в победу над нацистской Германией​​​.

«Хочу лично поблагодарить вас за освобождение, потому что моя мать была одна из тех, кто был в концлагере, и была освобождена Красной армией», — сказал Кац.

Глава МИД Израиля Кац - Путину: Хочу вас поблагодарить за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц. Я лично хочу поблагодарить вас за освобождение Аушвица, потому что моя мать была в этом концлагере. Мы, те, кто были освобождены, знаем, кто это сделал pic.twitter.com/eE9IV1yBZi — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 января 2020 г.

Как уточнял ранее помощник главы государства Юрий Ушаков, изначально предполагалось, что Путин проведет в Израиле и Палестине два дня. Но из-за формирования российского правительства программу пришлось сократить. Израильская сторона встретила изменения графика с пониманием.

23 января в Иерусалиме в национальном мемориальном комплексе «Яд Вашем» пройдет мероприятие под названием «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!». Российский президент выступит на форуме в качестве главного иностранного гостя.

Кроме того, глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия бронзовой стелы «Свеча памяти» в центре Иерусалима и церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти Собибор Леона Фельдгендлера.

В программе поездки Путина запланированы переговоры с властями Израиля.