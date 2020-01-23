Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Политика

Глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение Аушвица Красной армией

38
0 Оставить комментарий

Глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение Аушвица Красной армией

Иерусалим, 23 января. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что хочет лично поблагодарить президента РФ Владимира Путина за освобождение Аушвица Красной армией.

Российский лидер прибыл в государство на Ближнем Востоке в четверг. Поездка президента приурочена к празднованию 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц и Международному дню памяти жертв Холокоста.

У трапа Путина встретил глава МИД Израиля, который поблагодарил российского лидера за вклад Красной армии в победу над нацистской Германией​​​.

«Хочу лично поблагодарить вас за освобождение, потому что моя мать была одна из тех, кто был в концлагере, и была освобождена Красной армией», — сказал Кац.

Как уточнял ранее помощник главы государства Юрий Ушаков, изначально предполагалось, что Путин проведет в Израиле и Палестине два дня. Но из-за формирования российского правительства программу пришлось сократить. Израильская сторона встретила изменения графика с пониманием.

23 января в Иерусалиме в национальном мемориальном комплексе «Яд Вашем» пройдет мероприятие под названием «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!». Российский президент выступит на форуме в качестве главного иностранного гостя.

Кроме того, глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия бронзовой стелы «Свеча памяти» в центре Иерусалима и церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти Собибор Леона Фельдгендлера.

В программе поездки Путина запланированы переговоры с властями Израиля.

Новости партнеров

Новости партнеров