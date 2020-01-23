Депутат Гартунг назвал условие для повторения экономического подвига России

В 2020-2022 годах экономика РФ должна расти быстрее, чем экономика США и Европы, о чем говорят данные прогноза Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. В следующие два года ВВП России увеличится на 2,2%, США — между 1,7% и 1,5%, а еврозоны — на 1,5%. Федеральное агентство новостей обратилось к заместителю председателя комитета Госдумы по экономике Валерию Гартунгу с просьбой оценить прогноз РАН.

Замедление роста крупных экономик мира в прогнозе связывают, в первую очередь, с торговыми войнами. А из ключевых драйверов роста экономики РФ называют повышение инвестиционной активности, связанной с реализацией национальных проектов. На обновленный макропрогноз ИНП РАН ссылаются «Известия».

«Я бы воздержался от прогнозов. По российской экономике могу сказать, что у нас рост может быть как меньше прогнозируемого РАН, так и больше. Дело в том, что ресурсы для того, чтобы иметь темпы роста экономики на уровне 6% в год, у нашего государства есть», — заявил Гартунг.

Из сдерживающих рост ВВП России факторов эксперты выделяют высокие темпы роста импорта по сравнению с экспортом, а также недозагрузку конкурентоспособных отраслей.

В Госдуме ближайшее будущее российской экономики рассматривают более оптимистично.

«У нас есть свободные денежные средства в районе десяти триллионов рублей, а это почти 10% ВВП. Если разумно ими распорядиться, то мы можем иметь темпы роста такие же, как в нулевые годы, когда мы с 1998 по 2008 год, то есть в течение десяти лет, имели темпы роста свыше 6% годовых. Мы можем этот экономический подвиг повторить. У нас есть такая возможность. Но реализуется этот сценарий или нет, это зависит от того, какие действия будет предпринимать правительство Российской Федерации», — разъяснил парламентарий.

Эксперты также отмечают, что госинвестиции смогут обеспечить предпосылки для роста ВВП на уровне 1,5–2%.

«Я ожидаю, что темпы роста все-таки будут выше, чем планировались. Два это будет процента, три или четыре, трудно сказать точно, это будет зависеть от первых же действий государства», — пояснил собеседник ФАН.

В любом случае государству потребуется «работа над ошибками» по реализации нацпроектов в минувшем году, от которой многое будет зависеть.

«Возможности у нас есть, мировая конъюнктура на сырье сегодня вполне достаточная, указания президента иметь темпы роста экономики свыше средних мировых есть, вопрос за тем, как этими возможностями распорядится новое правительство. Пока у меня отношение к этому сдержанно-оптимистичное», — заключил парламентарий.

Напомним, в Министерстве экономического развития РФ в плановом порядке готовят прогнозы по росту ВВП дважды в год — в апреле и сентябре. Последний прогноз был опубликован 30 сентября 2019 года.