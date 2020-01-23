Госдума поддержала введение в Совбезе РФ должности зампредседателя

Госдума приняла закон о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ. Автором инициативы выступил президент России Владимир Путин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, назначать на соответствующий пост, а также освобождать от него будет сам глава государства. Ему же предстоит определить и полномочия нового постоянного члена Совбеза.

Как пояснял ранее глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, принятие такого решения направлено на развитие государственных институтов в сфере «обеспечения безопасности в целом и Совета безопасности как конституционного органа, в частности».

В беседе с ФАН необходимость таких мер оценил депутат Михаил Емельянов. По словам первого заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия», речь идет о работе очень важного органа, необходимость появления такой должности могла назреть давно.

«Здесь нельзя сбрасывать со счетов и политический момент. Такой уважаемый политический тяжеловес, как Дмитрий Анатольевич Медведев, уходил с поста председателя правительства — ему надо было предложить что-то если не равноценное, то близкое», — подытожил первый зампред комитета по государственному строительству и законодательству.

До этого свою позицию по вопросу введения новой должности агентству озвучил депутат Сергей Вострецов. По мнению парламентария, данное решение продиктовано современными реалиями, в частности «непростой» обстановкой на международной арене. Он также обратил внимание, что получивший этот пост Дмитрий Медведев обладает знаниями, необходимыми при работе в такой структуре.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность зампреда Совбеза бывшего премьера Дмитрия Медведева 16 января. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.