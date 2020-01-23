Политолог Шаповалов назвал бессмысленными информационные атаки США на РФ

Москва, 23 января. Власти США, которые во многом поспособствовали развалу Советского Союза, продолжили свою работу уже в отношении современной России. Об этом заявил эксперт Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

Так он прокомментировал статью американского журналиста Теда Ролла в издании CounterPunch, которая рассказывает про многолетнюю работу Вашингтона по подрыву СССР. Так, например, в материале говорится, что противостояние с СССР американцы затеяли еще в 1917 году, направив в Россию нескольких десятков тысяч солдат. Большевикам пришлось потратить несколько лет, чтобы выгнать интервентов.

По словам Шаповалова, с развалом Советского Союза методы деструктивного влияния со стороны США изменилось.

«Но и защитная реакция Москвы выбила из рук Вашингтона многие инструменты влияния, которыми он манипулировал в 1990-е. Потому против РФ введены оставшиеся», — пояснил политолог «Экономике сегодня».

Оставшимися средствами борьбы оказались санкции, попытка раскачать ситуацию изнутри и информационные атаки. Однако и эти инструменты оказались неэффективными. К санкциям российская экономика приспособилась. Расшатывание ситуации с помощью протестов тоже не принесло плодов, так как россияне преимущественно верят власти. А попытки демонизировать Россию на международной арене с помощью фейков и вбросов нивелируются укреплением влияния Москвы в разных регионах планеты, заключает Шаповалов.