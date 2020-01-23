Полсотни боевиков попытались атаковать позиции армии Сирии в Алеппо

Дамаск, 23 января. До 50 боевиков попытались атаковать позиции правительственных войск Сирийской Арабской Республики в Алеппо, это первая попытка наступления со времен освобождения города. Об этом сообщает в четверг российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в САР.

Отмечается, что до полусотни боевиков на четырех транспортных средствах с крупнокалиберными пулеметами атаковали позиции правительственных войск Башара Асада в городе Алеппо с двух направлений.

«Данная атака — первая попытка наступления бандформирований на позиции правительственных войск, обороняющих город, со времени его освобождения от террористов», — следует из сообщения.

В ЦПВС уточнили, что наступление было отражено. В результате, по имеющимся данным, бандитские формирования понесли потери — семь боевиков ликвидировано, девять ранено.

Ранее в ЦПВС сообщили, что примерно 450 боевиков атаковали с двух направлений в Идлибе правительственные войска САР.

Как сообщала «Газета.Ru», вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце декабря 2017 года было объявлено о победе над террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. На данном этапе сирийское правительство продолжает зачистки от боевиков, а также восстанавливает инфраструктуру страны, занимается политическим урегулированием и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.