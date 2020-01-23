Политолог Карасев призвал сажать «хомяков Госдепа» за организацию незаконных акций

Необходимо предоставить больше прав сотрудникам правоохранительных органов при задержании участников незаконных митингов. Стоит ужесточить и само наказание за участие в несанкционированных мероприятиях подобного толка. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Владимир Карасев, который уверен, что в таких акциях не обходится без вмешательства США.

Иностранное вмешательство

Летом прошлого года в российской столице прошла серия незаконных митингов в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. При этом последних уличили в подделке подписных листов. Согласно расследованию Федерального агентства новостей, за беспорядками в Москве, как, впрочем, в Венесуэле и Гонконге, стоят Соединенные Штаты.

По мнению Владимира Карасева, нет никаких сомнений в том, что за несанкционированными митингами в Москве стоят американские спецслужбы. Методика расшатывания благополучного государства отработана уже на Украине, в Грузии, Черногории и других странах.

«Упор делается на молодежь по ряду причин. Молодежь — наиболее активная часть общества. Молодежь эмоциональна: она сперва делает, а затем думает. И главная причина — подросткам и школьникам необходимы деньги на карманные расходы. Считаю, что мы слишком гуманны по отношению к хомякам Государственного департамента США. Нужно сажать, ужесточать законодательство, в частности за участие в незаконных митингах», — считает Владимир Карасев.

Обеспечить безопасность

По мнению политолога, необходимо давать в СМИ адекватную оценку преступникам и бить по рукам тех журналистов, которые «пытаются отработать свои коврижки, изображая из преступника невинную жертву». При этом, уверен Владимир Карасев, больше прав необходимо предоставить сотрудникам правоохранительных органов при задержании участников незаконного митинга и максимально обеспечить неприкосновенность и безопасность полицейских и их семей.

«Защита нашей страны сегодня является главным. Преступник должен сидеть в тюрьме», — заключил Владимир Карасев.

Об ужесточении наказания за участие в несанкционированных митингах говорят и в Государственной думе. Например, депутат Виталий Милонов предлагает ужесточить ответственность за организацию и участие в незаконных митингах.

«При этом нужно четкое разделение. Одно дело — когда ты просто случайно оказался в эпицентре, стал невольным свидетелем. Другое дело — когда призываешь, активно участвуешь. Организаторы незаконных митингов — провокаторы. И те, кто представляют реальную опасность, остаются, мягко говоря, с неадекватно легким наказанием», — уверен политик.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило расследование, согласно которому юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального Любовь Соболь открыла специальный счет для переводов в долларах и евро, предположительно, предназначенный для проведения предвыборной кампании за рубежом. Сам ФБК уже признан иностранным агентом после того, как подтвердилась информация о массовых переводах ему траншей из-за рубежа.