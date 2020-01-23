Киев, 23 января. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не будет присутствовать на форуме памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации людям, которые пережили эту трагедию. Об этом украинский лидер написал в Facebook.

«Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям», — объяснил он.

Глава Украины уточнил, что это не отменяет его участия в остальных предусмотренных в рамках визита мероприятиях, и ранее запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Израиля состоятся.

Зеленский находится в Израиле с рабочим визитом. Ранее в интервью газете Times of Israel он рассказывал, что посетит Иерусалим, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения нацистского концлагеря «Освенцим», однако выступать с речью там не будет.

В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что от представителей Зеленского поступил запрос на встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях международного форума в Иерусалиме. Он отметил, что общение глав государств вероятнее всего пройдет «на ногах» из-за насыщенной программы мероприятий и ограниченного времени визита Путина.