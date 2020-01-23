Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 600 человек

Пекин, 23 января. Число зараженных в Китае новым коронавирусом превысило 600 человек. Об этом сообщили в комитетах по вопросам гигиены и здравоохранения регионов страны.

По их данным, на 9.00 по московскому времени количество инфицированных пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, возросло до 617 человек.

Больше всего заболевших (444 случая) зарегистрировали в провинции Хубэй, пишет НСН. Именно в ее административном центре, городе Ухань, впервые выявили заболевание. На этот же регион приходятся все 17 летальных исходов, зафиксированных к настоящему времени.

Как сообщили представители китайских комитетов, случаи заражения отмечены уже во всех административно-территориальных единицах страны, кроме Синьцзян-Уйгурского и Тибетского автономных районов и провинции Цинхай. Еще в трех регионах — Шэньси, Ганьсу и автономном районе Внутренняя Монголия — медики подозревают у заболевших этот вирус, эпидемиологи проводят лабораторные анализы.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти рассказали в конце прошлого года. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения наблюдались в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, передает «Ридус».

Как подчеркнул доктор биологических наук Михаил Щелканов, россиянам лучше воздержаться от поездок в Китай. При появлении первых симптомов ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Коронавирус, по словам специалиста, передается воздушно-капельным и контактным путем, а поначалу похож на грипп.