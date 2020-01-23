Оштрафованная за наркотики Бочкарева продает «легендарный» Cadillac

Москва, 23 января. Лишенная водительских прав актриса Наталья Бочкарева, которая осенью прошлого года оказалась в центре наркоскандала, продает машину. Объявление о продаже «легендарного» Cadillac она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Артистка отметила, что очень много вопросов и дел можно решать в дороге, сидя на заднем сидении автомобиля, а не за рулем.

«Сегодня окончательно решила продавать своего любимого, я бы сказала даже самого любимого, «коня». Жалко, что скучает без дела. Ему нужен хозяин», — написала звезда сериала «Счастливы вместе».

По ее словам, ключи новому владельцу ее «коня» она передаст лично и даже подпишет открытку.

Суд лишил Бочкареву водительских прав на один год и восемь месяцев, а также оштрафовал на 30 тысяч рублей за хранение наркотиков, пишет «ФедералПресс». Артистка признала свою вину, при этом в ее организме не было обнаружено следов запрещенных веществ.

Следствие попросило прекратить уголовного преследования 39-летней знаменитости и назначить ей штрафа. На суде дознаватель подтвердил это решение и заявил, что актриса загладила вину, сделав перевод в благотворительный фонд Евгения Воскресенского», указал Infox.ru.

Ранее актриса прокомментировала вынесенный приговор. По ее словам, исход дела не является для нее идеальным, поскольку она до последнего рассчитывала на положительный вердикт по ее делу, сообщил «МИР 24».