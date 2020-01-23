Москва, 23 января. Продюсер и светская львица Яна Рудковская опубликовала фото с завтраками на балконе в Париже. Посты появились на странице Рудковской в Instagram.

21 и 22 января продюсер начинала утро с «парижских» постов. Она выложила в Сеть изображение, на котором завтракает на балконе с видом на Эйфелеву башню. Несмотря на зиму, на фотографиях запечатлены цветущие на балконе цветы, видны зеленые деревья. При этом сама Рудковская одета очень легко.

Рудковская оконфузилась из-за фотографий на балконе в Париже. Расхождение со временем года породило много вопросов у подписчиков светской львицы. Пользователи заявили, что Рудковская опубликовала старые снимки. В комментариях они спросили ее, как ей удается завтракать в холодном Париже без теплой одежды, и где она взяла солнце при его отсутствии во французской столице в ранние часы.

«Это точно не сегодня. У нас в Париже еще ночь и очень холодно, но красивое фото», — написала callme__justine.

«В Париже днем максимум плюс четыре, утром, с восходом солнца, плюс два! Как вы завтракаете на балконе без пуховика?» — задала вопрос elena_juhel.

Ранее Яна Рудковская поругалась с концертным директором Табризом Шахиди, который назвал ее «мамой Билана». До этого Шахиди опубликовал в своем Telegram-канале топ-10 самых продаваемых музыкантов на новогодних корпоративах. В его перечень был включен ряд артистов, но не Дима Билан. После этого в сторону промоутера посыпалась критика и обвинения, что он «забыл» включить одного из явных фаворитов. Тебриз Шахиди опубликовал пост с обвинениями «сценической мамы» одного из забытых музыкантов. Как писала «Газета.ru», Рудковская в 13-ю годовщину знакомства с фигуристом Евгением Плющенко показала первые в жизни совместные фото.