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Турция заставляет сирийских боевиков воевать на стороне ПНС Ливии

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Турция заставляет сирийских боевиков воевать на стороне ПНС ЛивииМосква, 23 января. Сильное давление на сирийских террористов начала оказывать Турция. Не желающим воевать на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии боевикам сократили выплаты.

Присутствующих в сирийских провинциях Хасака и северная Ракка террористов Турция начала принуждать воевать в Ливии. Как пишет агентство SANA, на находящихся на зарплате у Анкары боевиков стало оказываться давление, потому что они не хотят примыкать к триполитанским вооруженным группировкам. С целью вынудить их отправиться воевать против Ливийской национальной армии, членам бандформирований урезали выплаты.

Образовавшуюся «нехватку кадров» Турция восполняет при помощи беженцев, находящихся в созданных террористами в Сирии тюрьмах. Попавших в заточение людей принуждают мобилизоваться, чтобы впоследствии отправиться в Ливию воевать на стороне ПНС.

Напомним, что Турция с прошлого года отправляет в Ливию террористов из Сирии. Многочисленные факты фиксировал Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека. Также недавно появилось видео, как набитый боевиками пассажирский самолет переправлялся из Турции в Ливию. Бойцы из вооруженных группировок в военной форме летели для последующего ведения боевых действий на стороне нелегитимного ПНС.

Также Турция уже длительное время отправляет ливийским бандформированиям вооружение, военную технику и своих инструкторов. Начиная с января прошлого года Анкара начала официально отправлять своих военных, после подписания соглашения между главой ПНС Файезом Сарраджем и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Достигнутые договоренности между ПНС и Турцией осудили крупные племена, политики и простые граждане Ливии. Они стали выходить на многочисленные митинги, называя соглашение предательством и возвращением страны в эпоху османского колониализма.

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