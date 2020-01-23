Преступника, нападавшего на женщин с бутылкой и скальпелем, поймали в Кемерово

Кемерово, 23 января. Кемеровчанину, который со скальпелем нападал на случайных прохожих, грозит до 10 лет тюрьмы. Правоохранители задержали злоумышленника. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сообщается, что 46-летний мужчина нападал на людей в августе 2019 года. В качестве орудия он использовал бутылку водки и медицинский скальпель. В одном из эпизодов дела описан случай, когда злоумышленник выследил 29-летнюю девушку, ударил ее бутылкой по голове, схватил и потребовал отдать рюкзак, передает «Газета Кемерова».

Следующей жертвой преступника стала 34-летняя женщина. Мужчина напал на нее в одном из дворов. Угрожая скальпелем, он похитил сумку с кошельком, в котором находилось 13 000 рублей.

Правоохранители задержали преступника. Следствие собрало все необходимые доказательства его вины и направило уголовное дело в суд. Мужчине грозит до 10 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Ухте правоохранители разыскивают преступника, который напал с ножом на продавщицу овощной лавки. Инцидент засняла камера видеонаблюдения магазина. Сообщается, что жестокое преступление было совершено ради трех тысяч рублей, передает «Царьград».