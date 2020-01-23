Вассерман объяснил, почему российский аналог Великой Китайской стены не будет эффектным

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены. Однако, по мнению публициста, политолога и многократного победителя интеллектуальных игр Анатолия Вассермана, в России сооружение не будет выглядеть столь эффектно, как в Китае.

С инициативой построить аналог Великой Китайской стены в России к главе государства обратился президент научной организации города Усмань Липецкой области Александр Бессуднов. Он предложил возвести стену вдоль линии Белгородской засечной черты.

Владимир Путин назвал это предложение интересным и заявил, что попросит профильные ведомства проанализировать инициативу и рассмотреть возможное финансирование проекта.

В комментарии Федеральному агентству новостей Анатолий Вассерман отметил, что созданная в середине XVII века Белгородская засечная черта действительно является монументальным сооружением наших предков, которое сыграло большую роль в защите южных рубежей Российского царства.

«Эта укрепленная линия защищала наших предков, в первую очередь, от набегов работорговцев из Крыма. И воссоздать ее в качестве памятника — идея интересная и полезная, — сказал Вассерман. — Другое дело, что выстроить Белгородскую засечную черту будет сложнее, чем воссоздать Великую Китайскую стену. Потому что Белгородская засечная черта представляла собой преимущественно систему завалов из деревьев, которые служили для преграды возможных путей противника. Вдоль черты располагались укрепленные посты, где находились гарнизоны, готовые в любой момент направиться к тому месту, где противник пытается прорваться через защитную линию, чтобы его остановить. То есть это не столь эффектное сооружение, как Великая Китайская стена, но оно было эффективным».

По мнению Анатолия Вассермана, если Белгородская засечная черта будет восстановлена в том виде, в котором она существовала, то выглядеть она будет странно.